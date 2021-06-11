Кличко объявил о готовности всех 14 пляжей Киева к летнему сезону

Столица заранее подготовилась к летнему сезону. Коммунальные пляжи города уже ждут посетителей. Об этом 11 июня заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам мэра, чтобы жители могли комфортно и безопасно отдыхать, на каждом коммунальном пляже установили раздевалки. Также на них будут работать пункты спасателей и общественные уборные.
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Кроме того, местные власти определили в Киеве 18 зон массового отдыха у воды. Но купаться там запретят.
На каких пляжах столицы купание будет безопасным
По данным "Сегодня", в Киеве разрешат купание на следующих пляжах:
- "Пуща-Водица";
- "Вербное";
- "Чорторий";
- "Троещина";
- "Радуга";
- "Центральный";
- "Радуга";
- "Молодежный";
- "Венеция";
- "Детский";
- "Предместная-Слободка";
- "Золотой";
- "Тельбин";
- "Галера".
По словам Кличко, на коммунальных пляжах будут дежурить более 120 спасателей, водолазы и матросы-спасатели коммунального предприятия "Плесо".
Когда в Киеве начнется купальный сезон
Официального начала летнего отдыха в столице еще не было, так как вода в Днепре довольно прохладная. По санитарным нормам, купаться в водоемах можно при температуре воды превышающей 17 градусов.
Впрочем, коммунальщики отмечают, что 11 июня вода в пределах Киева прогрелась до температуры 17,2 градуса.