Мэр Киева считает, что динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве не позволяет власти отказываться от карантинных ограничений. При этом экономические последствия усиленных мер из-за роста числа инфицированных мероприятий будут жесткими.

Вследствие введения дополнительных запретов бюджет Киева недополучит большие суммы. Также столица будет развиваться медленнее. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

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По словам политика, в результате возможного коллапса медицинской системы, если карантин не будет действовать, экономические потери отходят на второй план.

Карантин ради вакцинации

Учитывая то, что некоторые избранные предприниматели вообще никогда не придерживались ограничений и даже не были за это наказаны, Кличко подчеркнул, что ключевым условием локдауна является выполнение его норм.

Чтобы был справедливый контроль за их соблюдением. И чтобы это время суровых ограничений для граждан правительство использовало для приобретения вакцины. И после карантина начало массовую вакцинацию – в первую очередь, наиболее уязвимых к вирусу категорий людей. Чтобы страна больше не возвращалась к локдаунам, а продолжила развивать экономику и создавать благоприятные условия для бизнеса. Я обращаюсь ко всем: соблюдаем правила, заботимся о своем здоровья, бережем тех, кто рядом! Только сознательными действиями мы сможем предотвратить дальнейшее распространение вируса,

– отметил Кличко.



Новые ограничения карантина 2021 / Инфографика 24 канала