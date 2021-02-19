Мэр Киева посвятил проблеме целого ряда самоубийств из-за участия подростков в опасных челленджах и играх, которые заканчиваются трагедией, несколько минут во время традиционного брифинга.

Виталий Кличко обратился к школьникам и их родителей и призвал взрослых формировать в семьях доверительные отношения.

Смотрите также В Киеве еще один подросток наглотался таблеток

Подросткам мэр напомнил, что анонимы в социальных сетях не должны становиться для них авторитетами.

Почти все погибшие были подписчиками опасных сообществ

По словам мэра, большинство погибших детей находились в сообществах, где администраторы создают психологическое давление на несовершеннолетних, а также заставляют оборвать свою жизнь.

Чтобы уменьшить риски, по словам Кличко, родители должны:

общаться с детьми и интересоваться их интересами;

проверять гаджеты, знать, какие сайты посещает ребенок, и с кем общается;

быть внимательными к детям, чтобы они знали, что их любят, понимают и не позволят обидеть.

Лучше заниматься спортом

Обращаясь к подросткам, мэр отметил, что все они являются личностями, которые самостоятельно формируют будущее в реальном мире.

Занимайтесь спортом, слушайте музыку, рисуйте, мечтайте! И идите к своей цели. На собственном опыте скажу: с детства я мечтал стать чемпионом мира по боксу и я им стал, хотя многие в это не верили. Потому что мой жизненный принцип: "Нет ничего невозможного"! Поверьте в это!

– подчеркнул Виталий Кличко.