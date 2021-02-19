Кличко обратился к родителям и подросткам по поводу суицидальных челленджей
Мэр Киева посвятил проблеме целого ряда самоубийств из-за участия подростков в опасных челленджах и играх, которые заканчиваются трагедией, несколько минут во время традиционного брифинга.
Источник:КГГА
Виталий Кличко обратился к школьникам и их родителей и призвал взрослых формировать в семьях доверительные отношения.
Смотрите также В Киеве еще один подросток наглотался таблеток
Подросткам мэр напомнил, что анонимы в социальных сетях не должны становиться для них авторитетами.
Почти все погибшие были подписчиками опасных сообществ
По словам мэра, большинство погибших детей находились в сообществах, где администраторы создают психологическое давление на несовершеннолетних, а также заставляют оборвать свою жизнь.
Чтобы уменьшить риски, по словам Кличко, родители должны:
- общаться с детьми и интересоваться их интересами;
- проверять гаджеты, знать, какие сайты посещает ребенок, и с кем общается;
- быть внимательными к детям, чтобы они знали, что их любят, понимают и не позволят обидеть.
Лучше заниматься спортом
Обращаясь к подросткам, мэр отметил, что все они являются личностями, которые самостоятельно формируют будущее в реальном мире.
Занимайтесь спортом, слушайте музыку, рисуйте, мечтайте! И идите к своей цели. На собственном опыте скажу: с детства я мечтал стать чемпионом мира по боксу и я им стал, хотя многие в это не верили. Потому что мой жизненный принцип: "Нет ничего невозможного"! Поверьте в это!
– подчеркнул Виталий Кличко.
Поделиться новостью