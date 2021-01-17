В Киеве для борьбы со снегом используют современные технологии. В частности с дорог и тротуаров его убирают с использованием мобильных снегоплавильных установок.

Глава Киева Виталий Кличко обнародовал видео работы снегоплавильного комплекса в одном из районов столицы. Больше – на фейсбук-странице мэра.

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Кличко показал современные технологии

По его словам, ранее снег вывозили за пределы Киева. Но 2 года назад столица первой в Украине приобрела 2 мобильные снегоплавильные установки TRECAN 60-PD производства Канады.

Современные технологии помогают городу, в том числе и эффективно бороться с последствиями зимней непогоды. В эти дни коммунальщики усиленно убирают снег с дорог и тротуаров столицы,

– отметил Кличко.

Плавит до 60 тонн снега

Он отметил, что один такой комплекс плавит до 60 тонн снега в час. "Благодаря такой спецтехнике город и экономит деньги на горючем, и быстрее решает проблему ликвидации снега", – добавил мэр.

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