Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные больницы регулярно проверяют на противопожарную безопасность. В заведениях устанавливают индикаторы задымления и системы тушения.

Мэр сказал, что в Киеве сейчас 145 больниц и все их проверяют, чтобы не допустить пожара.

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Все отремонтированные отделения мы оснащаем современными индикаторами задымления и системами тушения. И мы продолжим устанавливать такие системы во всех медучреждениях города. Существует четкий график проверки всех больниц столицы,

– заявил Кличко.

Городской голова добавил, что особое внимание уделяют отделениям, где кровати оборудованы подачей кислорода. Также проверяют наличие огнетушителей. Отрабатывают и действия персонала больниц в случае чрезвычайной ситуации.

Кличко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Запорожской областной инфекционной больнице.

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