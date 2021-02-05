На фоне пожара в запорожской больнице: Кличко пообещал, что в Киеве этого не допустят
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные больницы регулярно проверяют на противопожарную безопасность. В заведениях устанавливают индикаторы задымления и системы тушения.
Источник:фейсбук Виталия Кличко
Мэр сказал, что в Киеве сейчас 145 больниц и все их проверяют, чтобы не допустить пожара.
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Все отремонтированные отделения мы оснащаем современными индикаторами задымления и системами тушения. И мы продолжим устанавливать такие системы во всех медучреждениях города. Существует четкий график проверки всех больниц столицы,
– заявил Кличко.
Городской голова добавил, что особое внимание уделяют отделениям, где кровати оборудованы подачей кислорода. Также проверяют наличие огнетушителей. Отрабатывают и действия персонала больниц в случае чрезвычайной ситуации.
Кличко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Запорожской областной инфекционной больнице.
Пожар в запорожской больнице: что известно
- В Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар в инфекционной больнице.
- Погибли четыре человека – трое пациентов и врач-анестезиолог.
- Согласно предварительным данным, трагедия случилась из-за возгорания медицинского оборудования.
- Из-за трагедии в Минздраве анонсировали масштабную проверку медучреждений по всей Украине.
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