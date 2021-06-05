По словам мэра Киева, сейчас проложено уже более 900 метров из необходимых 1300. В то же время некоторые нарушения по графику все-таки есть.
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Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что до конца года мы сможем открыть станцию. Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта. У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть,
– подчеркнул Кличко.
В то же время мэр признал, что строительство станции метро на Троещину невозможно без запуска Подольско-Воскресенского моста. По словам Кличко, в "теле" моста еще есть линия метро.
Проектные работы сейчас продолжаются. Однако это длительный процесс.
"Я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро – это, я думаю, 4-5 лет", – заявил Кличко.