Виталий Кличко приехал в городскую детскую инфекционную больницу с проверкой. Там лечат детей от коронавируса. Большинство пациентов – дошкольники.

По словам мэра, в больницах все больше детей, которым нужна кислородная поддержка. Медики отмечают, если в первую волну заболеваемости в больнице попадали преимущественно подростки, то теперь большинство пациентов – дети дошкольного возраста.

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Сколько детей находится в больнице

Врачи отмечают, что сейчас у детей наблюдается сложное течение болезни и тяжелые последствия.

В больнице сейчас находится 41 ребенок.

Двое детей, которым по полтора месяца.

5 пациентов на кислородной поддержке.

Один ребенок – в реанимации.

Кличко подчеркнул, что с начала года в городской детской инфекционной больнице медицинскую помощь получили более 300 детей.

Врачи говорят, что введенные в городе ограничения дают первые результаты. Но отмечают, что ситуация сложная. Поэтому я обращаюсь ко всем: соблюдайте элементарные правила, берегите своих детей,

– отметил Кличко.

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Мэр также добавил, что если приостановили занятия в школах, это означает, что дети не должны собираться большими компаниями, посещать публичные места с большим скоплением людей, где есть большой риск инфицирования.

Если закрыли сады – это значит, что не надо вести маленьких детей на детские площадки.

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