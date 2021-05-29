По случаю Дня Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая, мэр столицы разместил в сети видеоролик.

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Поздравление с Днем города от Кличко

Друзья! С Днем Киева всех! Он у нас – лучший,

– написал мэр.

В ролике показывают виды города, его жителей, а также самого мэра, который едет на велосипеде и рассказывает разные истории киевлян. Завершают видео слова "твой Киев – твоя история".

Напомним, ранее стало известно, что в столице проведут более 150 праздничных мероприятий, примерно 50 из них – спортивные соревнования и турниры. Все активности адаптировали к действующим требованиям карантина. Жителей Киева и гостей города призывают соблюдать определенные ограничения.

Справка. В эти выходные в Киеве будут отмечать 2 праздника: в субботу, 29 мая – День столицы, в воскресенье, 30 мая – День Киева.

Кличко поздравил украинцев с Днем Киева: смотрите видео