Виталий Кличко решил поздравить Лину Костенко с днем рождения и зачитал с листочка один из ее стихов. Мэр столицы подчеркнул, что очень уважает выдающуюся украинскую поэтессу.

Кличко выбрал стихотворение "Хай буде все небачене побачено". Он торжественно прочитал его во время завершения традиционного онлайн-брифинга. Читайте также 10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным "Хай буде все пробачене пробачено.

Єдине, що від нас іще залежить, –

Принаймні вік прожити як належить" Кличко читает стихотворение Лины Костенко: видео Лине Костенко 91 год Лине Костенко 19 марта исполнился 91 год. Ранее сайт 24 канала писал, что украинскую писательницу планируют номинировать на Нобелевскую премию по литературе. День рождения Лины Костенко: смотрите видео 24 канала Факты о Лине Костенко Свое первое стихотворение она написала в окопе.

В советские времена Костенко активно участвовала в диссидентском движении, за что была надолго исключена из литературного процесса.

После объявления независимости она отказалась от звания Героя Украины.

За бескомпромиссность и незаурядную смелость ее прозвали железной женщиной.

Она никогда не шла на компромисс с властью и не боялась говорить правду всю свою жизнь.