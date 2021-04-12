Мэр Киева в который раз упрекнул представителям центральной власти из-за нежелания вводить полноценно жесткие карантинные ограничения.

По словам городского головы Киева, он постоянно получает просьбы людей о помощи с лечением или с похоронами. При этом, при отсутствии полноценной вакцинации населения, ситуация требует более активного вмешательства со стороны властей.

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Как подчеркнул мэр, сейчас в Киеве проблема с распространением COVID-19 остается крайне серьезной. В больницах города не хватает койко-мест, есть проблемы с количеством кислорода.

Миграция ухудшает ситуацию

Наиболее серьезно ухудшают ситуацию, по словам Кличко, люди, которые не придерживаются карантинных мероприятий – не носят маски вообще, либо делают это неправильно.

Улучшение ситуации в отдельном регионе не означает улучшение ситуации в Украине вообще. Несоблюдение условий карантина при большой миграции приводит к распространению вируса. Оптимистического сценария не будет,

– отметил Кличко.

В связи с этим мэр столицы вновь обратился к правительству касательно принятия непопулярного решения об объявлении общенационального локдауна.

Кличко утверждает, что врачи и вирусологи уверены в том, что к началу на самом деле массовой вакцинации, другого способа бороться с распространением инфекции нет.

Когда Виталий Кличко на прошлой неделе обращался к правительству с подобным призывом, Денис Шмыгаль обиделся и предложил мэру столицы не лезть не в свое дело, а также намекнул на то, что Кабмин может утвердить представление к президенту о назначении нового руководителя КГГА.