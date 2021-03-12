По прогнозам синоптиков сегодня, 12 марта, в столице и области ожидается резкое ухудшение погоды. Мэр Киева призвал руководителей предприятий и организаций сократить рабочий день.

По прогнозам синоптиков в столице снова будет бушевать непогода. Они предполагают шквальный ветер, резкое снижение температуры вечером и вероятно будет идти снег.

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Что заявил Кличко

Владимир Кличко попросил раньше отпустить работников с рабочих мест. Он объяснил, что это должно разгрузить транспорт и уменьшить пробки на дорогах.

Чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды,

– добавил мэр Киева.

Глава столицы также обратился с просьбой к горожанам не выезжать в центр города, если нет острой необходимости.

Прогноз погоды в Киеве и области на 12 марта

12 марта на Киевшине синоптики предсказывают облачную погоду. Временами будет падать мокрый снег, который будет сменяться дождем.

Ветер южный, 7 – 15 метров в секунду. Вероятны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду.

Ночью температура снизится – в столице будет от 4 до 9 градусов мороза. На левом берегу Киева обещают еще холоднее – до 15 градусов ниже 0.

В Гидрометиоцентре предупреждают о гололедице.

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