Из-за метелей и морозов Кличко призывает сократить рабочий день в Киеве
По прогнозам синоптиков сегодня, 12 марта, в столице и области ожидается резкое ухудшение погоды. Мэр Киева призвал руководителей предприятий и организаций сократить рабочий день.
Источник:телеграмм Виталия Кличко
По прогнозам синоптиков в столице снова будет бушевать непогода. Они предполагают шквальный ветер, резкое снижение температуры вечером и вероятно будет идти снег.
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Что заявил Кличко
Владимир Кличко попросил раньше отпустить работников с рабочих мест. Он объяснил, что это должно разгрузить транспорт и уменьшить пробки на дорогах.
Чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды,
– добавил мэр Киева.
Глава столицы также обратился с просьбой к горожанам не выезжать в центр города, если нет острой необходимости.
Прогноз погоды в Киеве и области на 12 марта
- 12 марта на Киевшине синоптики предсказывают облачную погоду. Временами будет падать мокрый снег, который будет сменяться дождем.
- Ветер южный, 7 – 15 метров в секунду. Вероятны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду.
- Ночью температура снизится – в столице будет от 4 до 9 градусов мороза. На левом берегу Киева обещают еще холоднее – до 15 градусов ниже 0.
- В Гидрометиоцентре предупреждают о гололедице.
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