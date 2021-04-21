С момента усиления карантинных требований и внедрения локдауна в больницах столицы начали появляться свободные койко-места для больных COVID-19. Однако при этом соблюдение ограничений является критически важным для дальнейшего улучшения ситуации.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, сейчас большинство пациентов, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом состоянии. Поэтому несмотря на стабилизацию показателей заболеваемости все киевляне должны строго придерживаться противоэпидемиологических норм.

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Городской глава призвал всех правильно носить маски и ограничивать количество контактов.

В Киеве закрыли 7 заведений

Мэр подчеркнул, что все меры контроля над соблюдением требований карантина возложены на правоохранителей.

Только за последнюю неделю в Киеве проверили 6 тысяч магазинов, ночных клубов и ресторанов. Из-за выявленных нарушений 7 заведений закрыли.

На руководителей и владельцев заведений правоохранители составили 286 административных протоколов. Большинство из нарушителей получили штрафы на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

Я еще раз обращаюсь к предпринимателям: не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности здоровье и жизнь киевлян! А жителей города прошу: соблюдайте правила сами и обращайте внимание на то, соблюдают ли их заведения. Сообщайте о нарушениях. Будем контролировать вместе!

– подчеркнул Виталий Кличко.

Как в Киеве борются с распространением коронавируса

Чтобы разорвать цепь заражения, до 30 апреля власти столицы ввели строгие ограничения:

Все учебные заведения работают в дистанционном формате.

Общественный транспорт работает в режиме спецперевозок.

Детские сады закрыты.

Больницы не проводят плановых госпитализаций, лишь срочные операции.

Запрещена работа продуктовых ярмарок.

Всем ресторанам разрешено обслуживать клиентов только на вынос.

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