Виталий Кличко требует, чтобы правительство ввело локдаун по всей стране. А людей просит быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненной больнице.

Мэр столицы считает, что власть должна запретить междугороднее сообщение и ввести жесткие меры на территории всех регионов. В противном случае "страну ждет катастрофа".

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Кличко требует национальный локдаун

Столичный мэр обвиняет правительство в бездействии. Он отметил, что в Украине нет массовой вакцинации, а люди не придерживаются карантина, поэтому в таких условиях страна может оказаться в очень сложной ситуации.

Кличко требует от правительства введения дополнительных ограничений по всей стране.

Сколько людей должны еще заболеть и умереть, чтобы правительство и центральная власть поняла, что необходимы немедленные меры на государственном уровне,

– спрашивает мэр.

Что просит мэр

Кличко обратился к центральной власти и попросил ввести настоящий локдаун по всей стране.

"Необходимо безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами страны должно быть ограничено, а контроль за соблюдением строгих правил усиленным".

Кличко о поведении людей

Речь мэра была довольно эмоциональной, он снова обратился к людям, которые пренебрегают карантинными ограничениями, в то время, как медицинская система едва выдерживает нагрузки.

У нас все хотят ездить в общественном транспорте и работать в офисах, а не дистанционно. Хотят гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить в другие города. Надо сказать откровенно – происходит бесконтрольное распространение вируса,

– подчеркнул Кличко.

Также он отметил, что нужно посидеть дома, потерпеть, чтобы на Пасху встретиться с друзьями. Мэр просит людей быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах.