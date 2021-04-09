Сколько еще нужно смертей: Кличко просит правительство ввести локдаун по всей стране
Виталий Кличко требует, чтобы правительство ввело локдаун по всей стране. А людей просит быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненной больнице.
Источник:24 канал
Мэр столицы считает, что власть должна запретить междугороднее сообщение и ввести жесткие меры на территории всех регионов. В противном случае "страну ждет катастрофа".
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Кличко требует национальный локдаун
Столичный мэр обвиняет правительство в бездействии. Он отметил, что в Украине нет массовой вакцинации, а люди не придерживаются карантина, поэтому в таких условиях страна может оказаться в очень сложной ситуации.
Кличко требует от правительства введения дополнительных ограничений по всей стране.
Сколько людей должны еще заболеть и умереть, чтобы правительство и центральная власть поняла, что необходимы немедленные меры на государственном уровне,
– спрашивает мэр.
Что просит мэр
Кличко обратился к центральной власти и попросил ввести настоящий локдаун по всей стране.
"Необходимо безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами страны должно быть ограничено, а контроль за соблюдением строгих правил усиленным".
Кличко о поведении людей
Речь мэра была довольно эмоциональной, он снова обратился к людям, которые пренебрегают карантинными ограничениями, в то время, как медицинская система едва выдерживает нагрузки.
У нас все хотят ездить в общественном транспорте и работать в офисах, а не дистанционно. Хотят гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить в другие города. Надо сказать откровенно – происходит бесконтрольное распространение вируса,
– подчеркнул Кличко.
Также он отметил, что нужно посидеть дома, потерпеть, чтобы на Пасху встретиться с друзьями. Мэр просит людей быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах.
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