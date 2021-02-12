Киевский городской глава Виталий Кличко ночью проверял как коммунальщики убирают снег, об этом сняли почти короткометражный фильм. А после этого он ушел в отпуск на один день.

Мэр покатался с коммунальщиками по ночному Киеву, который и дальше засыпает снегом. Он отметил, что на дорогах работает больше 470 единиц спецтехники, а в целом за минувшую ночь из города вывезли 1700 тонн снега.

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Как в Киеве убирают снег: смотрите видео

После такой ночной прогулки Кличко решил уйти в отпуск – оформил один день. В СМИ пишут, что мэр на выходные собрался в Турцию.

Вот скриншот его распоряжения:

В КГГА обиделись на Офис президента из-за снега

Ранее сайт 24 канала писал о том, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко хвастался тем, что "Укравтодор" помог столице справиться со снегом. Это возмутило заместителя Кличко Александра Густелева, который заявил, что не видел в Киеве машин этого предприятия.