Кличко рассказал, будет ли новый локдаун в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко 12 марта предупредил, что в Киеве могут ввести новый локдаун. Однако пока ситуация не критическая – "пока держимся".
Источник:Телеграм-канал Виталия Кличко
Кличко отметил, что вопрос введения локдауна решает центральная власть – правительство. Его введут, если во многих регионах страны будет объявлена "красная" зона карантина.
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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве
Впрочем, в столице сейчас ситуация контролируемая. Напоминаем, что Киев находится в "оранжевой" зоне.
Как видим, на западе страны ситуация очень сложная. Столица пока держится,
– отметил Кличко.
Мэр также сообщил, что в Киеве для приема больных коронавирусом подготовили в 29 медучреждениях 5 100 мест, из них 3 760 мест – с подачей кислорода.
Сколько новых больных коронавирусом за сутки
Отметим, за минувшие сутки 11 марта в столице выявили 896 новых случаев коронавируса.
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