Мэр Киева Виталий Кличко 12 марта предупредил, что в Киеве могут ввести новый локдаун. Однако пока ситуация не критическая – "пока держимся".

Кличко отметил, что вопрос введения локдауна решает центральная власть – правительство. Его введут, если во многих регионах страны будет объявлена "красная" зона карантина.

Читайте также Кличко возвращает на должность отстраненного заместителя: его обвиняли в коррупции

Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве

Впрочем, в столице сейчас ситуация контролируемая. Напоминаем, что Киев находится в "оранжевой" зоне.

Как видим, на западе страны ситуация очень сложная. Столица пока держится,

– отметил Кличко.

Мэр также сообщил, что в Киеве для приема больных коронавирусом подготовили в 29 медучреждениях 5 100 мест, из них 3 760 мест – с подачей кислорода.

Сколько новых больных коронавирусом за сутки

Отметим, за минувшие сутки 11 марта в столице выявили 896 новых случаев коронавируса.

В Украине за сутки выявили почти 13 тысяч новых больных коронавирусом. Больше всего – в Житомирской области, и зафиксировали 23 летальных случая. В больницы госпитализировали 129 больных.