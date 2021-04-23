Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве несколько улучшается. Однако вирус стал более убийственным не только для пожилых людей.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга. По его словам, за последнюю неделю в столице от COVID-19 умерли 265 человек. При этом количество летальных случаев значительно увеличилось среди людей в возрасте от 50 до 65 лет.

Из-за агрессивности вируса и возможности ухудшения эпидемиологической ситуации после длинных выходных и праздников в столице будут ограничивать работу церковных учреждений.

Онлайн богослужения

По словам городского головы, чтобы ситуация с распространением коронавирусной болезни не превратилась в очередную волну пандемии, власти столицы разработали рекомендации для руководителей церковных учреждений:

всех священнослужителей просят проводить Пасхальные богослужения в режиме онлайн.

если в храм все же будут приходить прихожане, церкви должны хорошо дезинфицировать, а помещение проветривать.

количество посетителей должно быть ограничено с расчетом 10 квадратных метров на человека.

перед входом в помещение церкви всем должны проводить температурный скрининг.

прихожане должны соблюдать масочный режим.

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