Власти столицы пытаются приближать тот момент, когда частные перевозчики не смогут перевозить пассажиров устаревшими маршрутками. Вытеснять этот вид транспорта в КГГА хотят исключительно конкурентным способом.

По словам мэра столицы, маршрутки в Киеве должны исчезнуть через 2-3 года. Но запретить их работу никто из представителей власти не может. Поскольку юридически перевозчики своей деятельностью ничего не нарушают.

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Преодолеть маршрутные такси в столице, по планам власти, должны путем создания современной и комфортной для киевлян альтернативы.

Как у Кличко хотят побороть маршрутки

Городской голова отметил, что сейчас маршрутные такси выполняют свою функцию. Однако этот вид транспорта часто вызывает возмущение у пассажиров из-за устарелости подвижного состава и плохого сервиса.

Мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города,

– подчеркнул Кличко.

На исчезновение маршруток с улиц Киева, по словам Кличко, нужно несколько лет. Для этого в столице только за последние годы приобрели более 300 автобусов и 100 трамваев.

Из-за усиления карантина в Киеве увеличили стоимость проезда в некоторых маршрутках. Кроме того, многие водители уволились, поскольку их начали штрафовать за нарушение противоэпидемических норм. Впрочем, маршрутчики продолжают пускать в свои микроавтобусы людей без масок и спецпропусков.