Кличко рассказал о переговорах с производителями вакцины, в Минздраве все отрицают
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о состоянии переговоров по закупке вакцин для прививки от COVID-19. По его словам, сейчас власти столицы якобы ведут сложные переговоры с производителями.
Источник:Радио НВ
По словам мэра, попытаться решить проблему отсутствия вакцин, Киеву пришлось самостоятельно, поскольку правительство полностью провалило закупки и прививки населения. Поэтому Кличко и его команда решили помочь государству с вакцинированием.
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Для этого КГГА зарезервировала для закупки вакцины 140 миллионов гривен.
Срывы поставок по всему миру
Кличко говорит, что власти Киева проводят сложные переговоры в условиях ажиотажа и срыва поставок вакцин во всех странах.
Мы ведем переговоры, нам обещают. Но когда будет подписан контракт и четко определена дата поставки вакцин в город Киев, мы обязательно об этом сможем проинформировать общественность,
– подчеркнул Кличко.
Мэр столицы отметил, что сейчас ситуация и с закупкой вакцин, и с самими прививками, не движется с мертвой точки.
В Минздраве намекают на отсутствие переговоров
В то время заместитель министра Степанова и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркивает, что с производителями вакцин ведут переговоры только правительства.
Впрочем, компании-разработчики вакцин уже отмечали, что составить с ними контракты сейчас могут даже частные фирмы, но они должны получить на это согласие у правительства страны, где будут распространять препараты. Кабмин разрешений на закупку вакцин Киевом не предоставлял.
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