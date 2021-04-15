Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о состоянии переговоров по закупке вакцин для прививки от COVID-19. По его словам, сейчас власти столицы якобы ведут сложные переговоры с производителями.

По словам мэра, попытаться решить проблему отсутствия вакцин, Киеву пришлось самостоятельно, поскольку правительство полностью провалило закупки и прививки населения. Поэтому Кличко и его команда решили помочь государству с вакцинированием.

Смотрите также Конфликт между Кличко и правительством: игра на публику или борьба за власть

Для этого КГГА зарезервировала для закупки вакцины 140 миллионов гривен.

Срывы поставок по всему миру

Кличко говорит, что власти Киева проводят сложные переговоры в условиях ажиотажа и срыва поставок вакцин во всех странах.

Мы ведем переговоры, нам обещают. Но когда будет подписан контракт и четко определена дата поставки вакцин в город Киев, мы обязательно об этом сможем проинформировать общественность,

– подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что сейчас ситуация и с закупкой вакцин, и с самими прививками, не движется с мертвой точки.

В Минздраве намекают на отсутствие переговоров

В то время заместитель министра Степанова и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркивает, что с производителями вакцин ведут переговоры только правительства.

Впрочем, компании-разработчики вакцин уже отмечали, что составить с ними контракты сейчас могут даже частные фирмы, но они должны получить на это согласие у правительства страны, где будут распространять препараты. Кабмин разрешений на закупку вакцин Киевом не предоставлял.