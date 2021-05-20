В интервью "Украинской правде" Кличко рассказал, что разрешения на строительство в столице застройщики получают только имея пакеты документов и поддержку общины. Сам мэр при этом иногда якобы отказывает предпринимателям, поскольку "не хочет расплачиваться собственным авторитетом".

Смотрите также Кличко объяснил, что связывает его со "смотрящими" Суркисом и Столаром

Кроме того, городской глава столицы подтвердил, что уже не дружит с Вадимом Столаром, которого СМИ называли "смотрящим" по Киеву. При этом, по словам мэра, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" посещает Офис президента.

Информации о том, что Столар помогает представителям Банковой в противостоянии против властей Киева у Кличко нет.

Влиял на депутатов из разных фракций

Как утверждает городской глава, ранее нардеп и предприниматель прямо или косвенно оказывал влияние на большое количество депутатов Киевсовета. Голосовать по требованию Столара якобы могли представители разных политических сил.

Кличко же якобы приходилось встречаться с политиками, и уговаривать их принимать правильные решения.

Я слышал, что он вел каких-то людей по спискам Андрея Пальчевского. Я не утверждаю, но такое слышал,

– отметил Кличко в ответ на вопрос о влиянии Столара на депутатов этого созыва.

По данным " Экономической правды", Столар контролирует 4 компании, которые занимаются строительством в столице – ENSO, BudCapital, IB Alliance и bUd development.