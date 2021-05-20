В интервью "Украинской правде" Кличко рассказал, что разрешения на строительство в столице застройщики получают только имея пакеты документов и поддержку общины. Сам мэр при этом иногда якобы отказывает предпринимателям, поскольку "не хочет расплачиваться собственным авторитетом".
Смотрите также Кличко объяснил, что связывает его со "смотрящими" Суркисом и Столаром
Кроме того, городской глава столицы подтвердил, что уже не дружит с Вадимом Столаром, которого СМИ называли "смотрящим" по Киеву. При этом, по словам мэра, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" посещает Офис президента.
Информации о том, что Столар помогает представителям Банковой в противостоянии против властей Киева у Кличко нет.
Влиял на депутатов из разных фракций
Как утверждает городской глава, ранее нардеп и предприниматель прямо или косвенно оказывал влияние на большое количество депутатов Киевсовета. Голосовать по требованию Столара якобы могли представители разных политических сил.
Кличко же якобы приходилось встречаться с политиками, и уговаривать их принимать правильные решения.
Я слышал, что он вел каких-то людей по спискам Андрея Пальчевского. Я не утверждаю, но такое слышал,
– отметил Кличко в ответ на вопрос о влиянии Столара на депутатов этого созыва.