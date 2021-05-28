Увеличивают давление, и в слабых местах происходят порывы. По словам мэра, в столице 80% теплосетей уже в изношенном состоянии.

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Объяснение мэра

Кличко заявил, что ремонт теплосети и замену труб не осуществляли в Киеве десятилетиями.

Уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Коммунальные службы города осуществляют осмотр теплосетей и проводят гидравлические испытания. С подачей воды под большим давлением, чем во время обычной эксплуатации. Из-за этого в некоторых проблемных местах и случаются аварии. Именно с этих участков и начнут ремонтные работы. На части аварийных участков замена труб уже продолжается,

– сказал Виталий Кличко.

Мэр также сообщил, что за последние 2 года – после возвращения теплоэнергетического комплекса в управление громады – город заменил уже 270 километров труб на теплосетях.

Порывы труб в Киеве

За последнее время в столице произошло несколько масштабных аварий – 20 мая возле библиотеки Вернадского, что на Демеевской площади, струя воды была высотой в несколько десятков метров. Из-за аварии были повреждены автомобили, которые стояли неподалеку.

27 мая порыв теплосети произошел возле Ocean Plaza – на улице Антоновича образовалось целое озеро, а в асфальте появилась огромная дыра.

Также сайт 24 канала писал и о небольшом гейзере, который появился на обновленном Шулявском мосту.