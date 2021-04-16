Влада столиці намагається наближати той момент, коли приватні перевізники не зможуть перевозити пасажирів застарілими маршрутками. Витісняти цей вид транспорту у КМДА хочуть виключно в конкурентний спосіб.

За словами мера столиці, маршрутки у Києві мають зникнути через 2–3 роки. Але заборонити їх роботу ніхто з представників влади не може. Оскільки юридично перевізники своєю діяльністю нічого не порушують.

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Подолати маршрутні таксі у столиці, за планами влади, мають шляхом створення сучасної та комфортної для киян альтернативи.

Як у Кличка хочу побороти маршрутки

Міський голова зазначив, що наразі маршрутні таксі виконують свою функцію. Однак цей вид транспорту часто викликає обурення у пасажирів через застарілість рухомого складу та поганий сервіс.

Ми робимо все для того, щоб закуповувати сучасний і комфортний громадський транспорт для великої кількості пасажирів. І це один зі шляхів, за допомогою якого ми можемо витиснути маршрутки з нашого міста,

– підкреслив Кличко.

На зникнення маршруток з вулиць Києва, за словами Кличка, потрібно кілька років. Для цього у столиці лише за останні роки придбали понад 300 автобусів та 100 трамваїв.

Через посилення карантину в Києві збільшили вартість проїзду у деяких маршрутках. Крім того, багато водіїв звільнилися, оскільки їх почали штрафувати за порушення протиепідеміологічних норм. Втім, маршрутники продовжують пускати до своїх мікроавтобусів людей без масок та спецперепусток.