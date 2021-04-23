Кличко розповів, як мають працювати церкви у Києві на Великдень
Ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві дещо покращується. Однак вірус став більш вбивчим не тільки для літніх людей.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу. За його словами, за останній тиждень у столиці від COVID-19 померли 265 жителів. При цьому кількість летальних випадків значно збільшилася серед людей у віці від 50 до 65 років.
Через агресивність вирусу та можливість погіршення епідеміологічної ситуації після довгих вихідних та свят у столиці обмежуватимуть роботу церковних закладів.
Онлайн богослужіння
За словами міського голови, щоб ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби не перетворилася у чергову хвилю пандемії, влада столиці розробила рекомендації для керівників церковних закладів:
- всіх священнослужителів просять проводити Великодні богослужіння у режимі онлайн.
- якщо до храму все ж таки приходитимуть парафіяни, церкви мають добре дезинфікувати, а приміщення провітрювати.
- кількість відвідувачів має бути обмежена з розрахунком 10 квадратних метрів на людину.
- перед входом до приміщення церкви всім мають проводити температурний скринінг.
- парафіяни мають дотримуватися маскового режиму.
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