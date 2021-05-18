Об этом Кличко сказал во время брифинга. По его словам, есть ряд вещей, которые не устраивают людей в ОП.

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Это не секрет, что в Офисе Президента постоянно идут совещания по Кличко,

– сказал он.

Как отметил Кличко, в ОП якобы недовольны активностью мэра.

"Им не нравятся заявления о локдауне, когда у нас больницы переполнены. Не нравится, что Кличко призывает всех мэров объединяться, когда на границах с Россией идут так называемые военные учения российской армии", – отметил он.

Не секрет, что кого-то раздражают городские инициативы. Я исключительно с этим связываю эти вещи (обыски – 24 канал),

– подытожил Кличко.

Смотрите брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно обысков: видео

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