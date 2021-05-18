Об этом Кличко сказал во время брифинга. По его словам, есть ряд вещей, которые не устраивают людей в ОП.
К теме В дом мэра Киева Кличко пришли с обысками
Это не секрет, что в Офисе Президента постоянно идут совещания по Кличко,
– сказал он.
Как отметил Кличко, в ОП якобы недовольны активностью мэра.
"Им не нравятся заявления о локдауне, когда у нас больницы переполнены. Не нравится, что Кличко призывает всех мэров объединяться, когда на границах с Россией идут так называемые военные учения российской армии", – отметил он.
Не секрет, что кого-то раздражают городские инициативы. Я исключительно с этим связываю эти вещи (обыски – 24 канал),
– подытожил Кличко.
Смотрите брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно обысков: видео
Обыски в доме Кличко: главное
- Еще утром 18 мая главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил об обысках в доме Виталия Кличко.
- Мэр в 7:00 выехал на тренировку, а потому не был в квартире.
- Позже по камерам видеонаблюдения он увидел, что правоохранители стучали именно в его дверь.
- Сами же служащие заверили, что обыски проходили не в доме Кличко.