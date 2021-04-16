Виталий Кличко заявил, что правительство должно быть благодарным столичной власти за то, что она собирается самостоятельно закупить дополнительные вакцины от коронавируса. Впрочем, этот вопрос остается пока на этапе переговоров.

Кличко подчеркнул, что закупка вакцин – главная задача правительства. Мэр считает, что в Кабмине должны поддерживать самостоятельные инициативы по закупке вакцины отдельно для Киева.

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Еще не договорились

Впрочем, когда столица получит препарат – неизвестно.

Продолжаются переговоры, во всем мире сейчас срыв поставок вакцины. Ажиотаж достаточно большой и однозначно – мы ведем переговоры, нам обещают, но когда будет подписан контракт и четко определенная дата поставки вакцины в город Киев – мы обязательно проинформируем общественность,

– сказал мэр.

Конфликт Киева с центральной властью

В правительстве не очень довольны такой инициативой Кличко и столичной власти – в Офисе президента заявили, что мэр просто пиарится, а закупка вакцин это дело Кабинета Министров.

Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко подчеркнул, что мэр гарантировал, что привезет 1 миллион дополнительных вакцин для киевлян.

Я думаю, что это были просто разговоры или надежды, можно сказать пиар, что Виталий Кличко будет спасать Киев,

– отметил Тимошенко.

Кличко в январе действительно обещал, что попытается договориться о дополнительных препаратах, использовав "все свои иностранные контакты и связи".

В то же время мэр упрекнул правительство в срыве процесса вакцинации. Городской глава столицы отметил, что сейчас ситуация и с закупкой вакцин, и с самими прививками, не движется с мертвой точки.

В Минздраве намекают на отсутствие переговоров

В то же время заместитель министра Степанова и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркивает, что с производителями вакцин ведут переговоры только правительства.

Впрочем, компании-разработчики вакцин уже отмечали, что заключить с ними контракты сейчас могут даже частные фирмы, но они должны получить на это согласие у правительства страны, где будут распространять препараты. Кабмин разрешений на закупку вакцин Киевом еще не предоставлял.

Киевсовет уже нашел деньги на вакцины

Киевсовет еще в начале года внес изменения в бюджет и выделил 140 миллионов гривен на закупку вакцины от коронавируса. Сейчас в горсовете готовят обращение к правительству, в котором будут просить разрешения на такую закупку.