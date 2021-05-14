По словам городского головы, под видом борьбы с коррупцией в последние дни в Киеве проходит атака на столичную власть. Главной целью следственных действий, как утверждает Кличко, является борьба с его политической фигурой.
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Мэр Киева говорит, что КГГА постоянно проводит финансовые аудиты и передает полицейским и фискалам данные о выявленных нарушениях.
385 проверок за 6 лет
Работники Департамента внутреннего и финансового контроля и аудита КГГА с 2015 года провели 385 проверок.
- Материалы из 316 объектов аудита передали правоохранителям;
- По факту выявленных нарушений открыли 168 уголовных дел. Другие документы приобщили к тем производствам, которые уже существовали.
- Следователи подготовили 52 сообщения о подозрении столичным чиновникам. 27 обвинительных актов направили в суд.
По некоторым делам город передал материалы 2 года назад. Например, по департаменту соцполитики. А некоторые коммунальные предприятия уже дважды предоставляли документы по требованию правоохранителей, а сейчас они пришли искать документы снова,
– возмутился Кличко.
Смотрите видео комментария Кличко по обыскам в компаниях КГГА (с 13 минуты):