Кличко назвал действия правоохранителей ангажированными. Как подчеркнул мэр столицы, это акция подготовлена впопыхах – для дискредитации его лично.

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Об аналогии с Черновецким

Также он добавил, что "режиссерами" этого действа являются те самые юристы, работавшие при режиме президента-беглеца.

Вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Потому что "креативные" юристы этой спецоперации – те же. Но учтите: я вам – не Черновецкий!,

– заявил Кличко.

Мэр сообщил, что начиная с 2015 года КГГА самостоятельно передала материалы по 316 объектам аудита. По этим документам зарегистрировано 168 уголовных производств.

Искали документы, которые у них уже есть

Кличко хочет знать, на каком этапе находятся сейчас эти дела. Он также подчеркнул, что документы, которые изъяли правоохранители в ходе недавних обысков, ранее передали им из КГГА.

Какая ситуация с другими делами? Потому что сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, что передали мы сами. О тех нарушениях, что обнаружили мы сами! Так чем занимались правоохранительные органы? Или только вдруг дошли руки, потому что пришла весна?!,

– сказал Кличко.

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Кличко сделал очередное эмоциональное заявление: смотрите видео

Обыски в Киеве: главное

Недавно правоохранительные органы пришли с обысками почти во все основные коммунальные предприятия столицы. Кличко сразу заявил, что это давление на него и городские власти, но в Офисе Президента заверили, что политики в этих обысках нет.

Куда пришли с обысками:

"Киевзеленстрой"

"Спецжилфонд"

"Киевавтодор"

"Киевгорсвет"

"Киевпастранс"

"Киевский метрополитен"

"Киевавтодормост"

Департамент соцполитики КГГА

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА

Департамент земельных ресурсов КГГА

Кроме этого, правоохранители посетили жилища фигурантов уголовных производств. Обыски провели у:

главного архитектора Киева Александра Свистунова

главы исполкома партии "УДАР" Артура Палатного

Этот список не является исчерпывающим.