Кличко назвал действия правоохранителей ангажированными. Как подчеркнул мэр столицы, это акция подготовлена впопыхах – для дискредитации его лично.
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Об аналогии с Черновецким
Также он добавил, что "режиссерами" этого действа являются те самые юристы, работавшие при режиме президента-беглеца.
Вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Потому что "креативные" юристы этой спецоперации – те же. Но учтите: я вам – не Черновецкий!,
– заявил Кличко.
Искали документы, которые у них уже есть
Кличко хочет знать, на каком этапе находятся сейчас эти дела. Он также подчеркнул, что документы, которые изъяли правоохранители в ходе недавних обысков, ранее передали им из КГГА.
Какая ситуация с другими делами? Потому что сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, что передали мы сами. О тех нарушениях, что обнаружили мы сами! Так чем занимались правоохранительные органы? Или только вдруг дошли руки, потому что пришла весна?!,
– сказал Кличко.
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Обыски в Киеве: главное
Недавно правоохранительные органы пришли с обысками почти во все основные коммунальные предприятия столицы. Кличко сразу заявил, что это давление на него и городские власти, но в Офисе Президента заверили, что политики в этих обысках нет.
Куда пришли с обысками:
- "Киевзеленстрой"
- "Спецжилфонд"
- "Киевавтодор"
- "Киевгорсвет"
- "Киевпастранс"
- "Киевский метрополитен"
- "Киевавтодормост"
- Департамент соцполитики КГГА
- Департамент градостроительства и архитектуры КГГА
- Департамент земельных ресурсов КГГА
Кроме этого, правоохранители посетили жилища фигурантов уголовных производств. Обыски провели у:
- главного архитектора Киева Александра Свистунова
- главы исполкома партии "УДАР" Артура Палатного
Этот список не является исчерпывающим.