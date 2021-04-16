Виталий Кличко, комментируя ситуацию с коронавирусом в Киеве, рассказал, что ему приходится принимать много звонков. Утром просят помочь положить в реанимацию, а во второй половине дня – помочь похоронить.

Кличко подчеркнул, что несет полную ответственность за то, что происходит в городе. В том числе и за эффективность противодействия эпидемии коронавируса.

К этой теме Конфликт между Кличко и правительством: игра на публику или борьба за власть

Снова о национальном локдауне

Впрочем, городской глава столицы еще раз подчеркнул, что необходимо вводить жесткий карантин не только в Киеве, но и во всей стране – ведь половина областей находятся в красной зоне.

Также Кличко заявил, что выборочный локдаун – это не эффективно.

Если закрывать один регион, а соседнему позволить отдыхать, потому что там не так много заболеваний, то этот не будет работать,

– сказал мэр.

Что этому предшествовало

Напомним, что на предложение Кличко о национальном локдауне довольно резко ответил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он написал, что если тот считает, что ему мало полномочий для борьбы с COVID-19, то, возможно, стоит назначить другого руководителя КГГА (Кличко, напомним, является одновременно мэром и главой Киевской городской госадминистрации).

После этого, Виталий Кличко сказал, что у него был приятный разговор с Денисом Шмыгалем. Официальные заявления очень отличались от частного разговора.