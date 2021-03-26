После введения локдауна в столице наблюдались длинные очереди на остановках. Мэр Киева возмущается тем, что при закрытых заведениях и учреждениях люди продолжают "штурмовать транспорт".

Возмущение мэр Киева выразил на своем традиционном ежедневном брифинге. Он отметил: без надобности общественным транспортом пользоваться не стоит.

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Кличко об очередях на остановках

Те, кому не надо ехать на работу или по неотложным делам, должны оставаться дома, сказал мэр. Он попросил не пользоваться общественным транспортом, чтобы доехать на работу тем, кто работает на критически важных предприятиях.

А по поводу количества людей на остановках искренне возмутился.

Получается, что у нас локдаун – закрытые заведения, учреждения, а люди штурмуют транспорт. Куда они все едут?

– заметил Кличко.

Кличко добавил: весь наземный транспорт 26 марта курсирует в штатном режиме. На маршруты вышли 1 131 единица транспорта.

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