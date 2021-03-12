Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен вернуть на должность одного из своих заместителей Николая Поворозника, который был отстранен из-за расследования. Чиновника обвинили во взяточничестве.

Об этом мэр столицы сообщил во время пленарного заседания Киевсовета 11 марта. Кличко уверен, что члена его команды обвинили несправедливо.

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Сам Николай Поворозник написал в фейсбуке, что материалы уголовного производства уже передали в суд, но его в этих документах нет.

Ни я, ни кто-либо из других работников КГГА, не являются сторонами или участниками уголовного производства, о котором так резонансно заявляли,

– пишет Поворозник.

Во время заседания Киевсовета подняли вопрос возвращения его на должность и Кличко поддержал такую инициативу.

По моему мнению, все точки расставлены над "и", и я буду принимать решение, чтобы человек возвращался к исполнению своих обязанностей,

– сказал Кличко.

Под человеком он имел в виду Николая Поворозника, которого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. Его обвиняли в том, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.