В Киеве действуют ограничения красной зоны карантина. Однако в Минздраве обновили правила работы транспорта, поэтому общественные перевозчики могут доставлять людей. Но Кличко заявил, что из-за невыполнения установленных норм в Киеве могут остановить транспорт.

Мэр города отметил, что столичный транспорт является переполненным. Это несет потенциальную опасность для распространения вируса.

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Почему сложилась такая ситуация

Метро и общественным транспортом продолжают пользоваться все горожане, а не только те, для кого это является необходимостью.

Кличко отметил, что в столице не останавливали транспорт из-за необходимости добираться на работу. Прежде всего, это решение приняли "для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города".

Толпы в транспорте – это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса,

– отметил мэр Киева.

Как должен работать транспорт в столице

В Киеве транспорт должен работать:

по определенному регламенту и нормами безопасности,

с соблюдением дистанции и масочного режима,

с заполненностью не более 50% мест.

Обратите внимание! Метро в Киеве пока работает без ограничений, хотя сообщали о возможных ограничениях потока людей в метрополитене.

Какова ситуация с транспортом сейчас

Ограничения в общественном транспорте действуют в столице уже несколько дней, но не выполняются пассажирами.

На остановках образуются длинные очереди, а люди не могут добраться до своего места назначения.

Участились случаи блокировки автобусов и троллейбусов.

Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже более года, понимать все риски собственной легкомысленности. Иначе если ситуация не улучшится, городские власти и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун,

– заявил Кличко.

Он добавил, что в случае, если ситуацию с транспортом киевляне не решат самостоятельно, тогда в КГГА введут специальные пропуска для проезда.