Остановит транспорт: Кличко грозит сделать карантин еще жестче
В Киеве действуют ограничения красной зоны карантина. Однако в Минздраве обновили правила работы транспорта, поэтому общественные перевозчики могут доставлять людей. Но Кличко заявил, что из-за невыполнения установленных норм в Киеве могут остановить транспорт.
Источник:брифинг Виталия Кличко
Мэр города отметил, что столичный транспорт является переполненным. Это несет потенциальную опасность для распространения вируса.
К теме Все опорные больницы Киева переполнены, пациентов кладут в коридорах
Почему сложилась такая ситуация
Метро и общественным транспортом продолжают пользоваться все горожане, а не только те, для кого это является необходимостью.
Кличко отметил, что в столице не останавливали транспорт из-за необходимости добираться на работу. Прежде всего, это решение приняли "для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города".
Толпы в транспорте – это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса,
– отметил мэр Киева.
Как должен работать транспорт в столице
В Киеве транспорт должен работать:
- по определенному регламенту и нормами безопасности,
- с соблюдением дистанции и масочного режима,
- с заполненностью не более 50% мест.
Какова ситуация с транспортом сейчас
Ограничения в общественном транспорте действуют в столице уже несколько дней, но не выполняются пассажирами.
На остановках образуются длинные очереди, а люди не могут добраться до своего места назначения.
Участились случаи блокировки автобусов и троллейбусов.
Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже более года, понимать все риски собственной легкомысленности. Иначе если ситуация не улучшится, городские власти и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун,
– заявил Кличко.
Он добавил, что в случае, если ситуацию с транспортом киевляне не решат самостоятельно, тогда в КГГА введут специальные пропуска для проезда.
Поделиться новостью