Кличко заверил, что ему есть чем заниматься и он всегда предупреждает о своих визитах заранее. Также киевский мэр возмутился, что из него пытаются сделать коррупционера.
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О визитах к президенту
Я – человек воспитанный. Я не ходил ожидать президента, мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я позвоню и спрошу, в какое время удобно, и спрошу разрешения. Поэтому я могу утверждать, я убежден, что информация, которую передали президенту, – какая-то искаженная. Или с кем-то меня перепутали. Но я знаю, что брата там тоже не было,
– пояснил Кличко.
О том, что мэр столицы регулярно обращается в приемную президента, Зеленский рассказал 20 мая во время пресс-конференции. По словам главы государства, Кличко постоянно записывается на встречу с ним, но у президента нет времени на это.
Один раз таки звонил
Кличко рассказал, что действительно хотел организовать встречу с Зеленским. Мэр назвал и темы, которые хотел обсудить.
Я звонил в приемную. Просил сделать встречи по вопросам жизнедеятельности нашего города и по вопросам жизнедеятельности других городов как глава Ассоциации городов Украины,
– подчеркнул Кличко.
Создают образ коррупционера
Также мэр столицы сказал, что у него с Офисом президента периодически возникают "обострения", но Кличко конфликтом это не считает.
Одно из таких обострений – недавние массовые обыски в Киеве. Мэр сообщил, что их было более 60. Кличко считает, что это манипуляция, а из него хотят сделать коррупционера.
Это – манипуляции и дискредитация городских властей! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, – о финансовых нарушениях, которые выявили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители?,
– возмущается Кличко.
Кроме того, столичный мэр предложил Зеленскому показать, кто именно ворует бюджетные деньги в Киеве.