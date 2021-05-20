Кличко заверил, что ему есть чем заниматься и он всегда предупреждает о своих визитах заранее. Также киевский мэр возмутился, что из него пытаются сделать коррупционера.

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О визитах к президенту

Я – человек воспитанный. Я не ходил ожидать президента, мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я позвоню и спрошу, в какое время удобно, и спрошу разрешения. Поэтому я могу утверждать, я убежден, что информация, которую передали президенту, – какая-то искаженная. Или с кем-то меня перепутали. Но я знаю, что брата там тоже не было,

– пояснил Кличко.

О том, что мэр столицы регулярно обращается в приемную президента, Зеленский рассказал 20 мая во время пресс-конференции. По словам главы государства, Кличко постоянно записывается на встречу с ним, но у президента нет времени на это.

Один раз таки звонил

Кличко рассказал, что действительно хотел организовать встречу с Зеленским. Мэр назвал и темы, которые хотел обсудить.

Я звонил в приемную. Просил сделать встречи по вопросам жизнедеятельности нашего города и по вопросам жизнедеятельности других городов как глава Ассоциации городов Украины,

– подчеркнул Кличко.

Создают образ коррупционера

Также мэр столицы сказал, что у него с Офисом президента периодически возникают "обострения", но Кличко конфликтом это не считает.

Одно из таких обострений – недавние массовые обыски в Киеве. Мэр сообщил, что их было более 60. Кличко считает, что это манипуляция, а из него хотят сделать коррупционера.

Это – манипуляции и дискредитация городских властей! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, – о финансовых нарушениях, которые выявили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители?,

– возмущается Кличко.

Кроме того, столичный мэр предложил Зеленскому показать, кто именно ворует бюджетные деньги в Киеве.