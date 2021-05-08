Вместе с мэром цветы к памятнику возложили ветераны, а также Военные ВСУ. Так они почтили жертв Второй мировой войны в День памяти и примирения.

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Кличко заявил, что не видит разницы между 8 и 9 мая. Он отметил, что официально во всем мире окончание Второй мировой, когда были подписаны все документы, отмечают 8 мая.

Так случилось, что 9 мая прошел парад и традиционное празднование было. Я бы не отличал. Это завершение Второй мировой. День Победы,

– заявил мэр Киева.

И добавил, по его мнению, ключевое – это не дата, а суть. Такие высказывания возмутили пользователей соцсетей. Им не понравилось, что день скорби якобы приравняли к пропагандистскому празднику Кремля.

Что в Украине и мире отмечают 8 мая

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный во французском городе Реймс.

В Европе и США в этот день отмечают День победы над нацизмом – в формате дня памяти.

С 2015 года чтит жертв Второй мировой войны 8 мая также и Украина. Соответствующий указ подписал пятый президент Порошенко.

Москва решила праздновать отдельно – 9 мая. То есть в день, когда о капитуляции Германии сообщили советскому народу.

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