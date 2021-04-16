Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что общался с премьер-министром Денисом Шмыгалем уже после их конфликта из-за локдауна. И "официальные заявления очень отличались" от частного разговора.

Более того – Шмыгаль, мол, похвалил Киев за эффективное противостояние коронавирусу. Об этом мэр столицы Украины рассказал журналистам 15 апреля.

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Кличко было "приятно слышать" Шмыгаля

Киевский городской глава Виталий Кличко заверил, что имел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Особенность этого разговора в том, что произошел он уже после конфликта чиновников вокруг темы локдауна.

Что касается разговора со Шмыгалем... Я поговорил. И мне было приятно слышать, что Денис Анатольевич сказал, что он всегда приводит город Киев (в пример – 24 канал) – как он эффективно борется с вызовами, связанными с коронавирусом,

– отметил Кличко.

Он признался, что официальные разговоры "очень существенно отличаются" от частных.

Прокомментировал Виталий Кличко и его текущие отношения с Офисом Президента. Мэр Киева назвал их "рабочими". Между тем в ОП упрекали Кличко за "болтовню" о миллионе вакцин для Киева.

Что не так между мэром Киева и главой правительства

9 апреля мэр Киева Кличко обратился к правительству с призывом: надо, мол, вводить всеукраинский локдаун, потому что ситуация с коронавирусом критическая. Почти мгновенно появилась реакция Кабмина, однако там не поддержали инициативу Кличко.

Премьер Шмыгаль упрекнул мэру: если тот считает, что ему мало полномочий для борьбы с COVID-19, может быть, стоит назначить другого руководителя КГГА (Кличко, напомним, одновременно является мэром и главой Киевской городской госадминистрации).