Во время своего выступления на сессии Киевского городского совета Кличко отметил, что многочисленные обыски являются якобы попыткой подавить местное самоуправление. Также мэр сопоставил следственные действия во многих коммунальных предприятиях с личным давлением на него.

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Высказывания мэра были достаточно жесткими и эмоциональными.

Сравнил с временами Януковича

Кличко подчеркнул, что обыски связаны с тем, что столица изучает вопрос о внедрении исполкомов. Благодаря им Киевом смогут управлять представители команды мэра и избранные громадой депутаты. На Банковой этого якобы не хотят.

В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты! Сегодня в шесть утра ворвались домой к главному архитектору Киева. Приходили домой и к председателю исполкома партии "УДАР". Как молниеносно и массово нашлись какие-то "дела", что не выдерживают никакой правовой критики,

– отметил Кличко.

Также мэр сказал о том, что действия правоохранителей были одобрены на высшем уровне. Поэтому он намекнул на то, что об обысках узнают международные партнеры Украины.

Смотрите видео речи Кличко из-за массовых обысков на предприятиях КГГА (с 10 минуты):

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Серия обысков в Киеве

11 и 12 мая в Киеве работники ГФС, СБУ и прокуратуры провели обыски в:

Киевзеленстрое;

Киевском институте земельных отношений;

Спецжилфонде;

Киевавтодоре;

Киевгорсвете;

в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

Представители правоохранительных органов отметили, что следственные действия связаны с многочисленными коррупционными преступлениями, которые якобы совершили должностные лица.