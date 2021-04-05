Введут ли комендантский час в Киеве: в КГГА дали ответ
Заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, что власти Киева не думали о возможности введения комендантского часа. Поскольку это не в их компетенции.
Источник:24 канал
Об этом мужчина сказал в эфире одного из телеканалов. Тема разговора – усиление локдауна в Киеве.
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Что именно сказал чиновник
Поскольку участились разговоры о возможном введении комендантского часа по всей Украине, заместителю главы городской администрации также поставили вопрос по этой теме. Он его возмутил и удивил.
В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи,
– добавил Поворозник.
По словам главы КГГА, у городской власти нет полномочий, которые позволили бы ввести столь жесткие ограничения.
Усиление карантина в столице
- В Киеве с 20 марта ввели локдаун. Там закрыли торговые центры и развлекательные заведения, также отменили массовые мероприятия. Впоследствии город попал в красную зону.
- 4 апреля правоохранители проверили 490 заведений хозяйственной деятельности в Киеве. Нарушения карантинных ограничений обнаружили в трети из их.
- Начиная с 5 апреля в Киеве начал действовать усиленный карантин. Предполагают, что его могут продлить и после 16 апреля.
- КГГА рекомендовала магазинам ввести приоритетные часы с 10:00 до 12:00 для обслуживания пенсионеров.
- Также в городе ввели спецпропуска, без которых не пускают в общественный транспорт. Впоследствии мошенники начали продавать спецпропуска в интернете.
- Разговоры и слухи о возможности введения комендантского часа в Киеве начались еще в конце марта.
- Впоследствии руководитель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что комендантский час могут ввести, когда будет полная перегрузка коек в больницах.
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