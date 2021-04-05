Заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, что власти Киева не думали о возможности введения комендантского часа. Поскольку это не в их компетенции.

Об этом мужчина сказал в эфире одного из телеканалов. Тема разговора – усиление локдауна в Киеве.

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Что именно сказал чиновник

Поскольку участились разговоры о возможном введении комендантского часа по всей Украине, заместителю главы городской администрации также поставили вопрос по этой теме. Он его возмутил и удивил.

В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи,

– добавил Поворозник.

По словам главы КГГА, у городской власти нет полномочий, которые позволили бы ввести столь жесткие ограничения.

Усиление карантина в столице

Обратите внимание! Комендантский час в стране могут ввести только в случае введения чрезвычайного положения. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что из-за распространения коронавируса, это вполне возможно. Подробнее об этом читайте по ссылке.