В Киеве в парках и скверах все больше появляется так называемых "антиманьячных кнопок". Это специальное устройство, которое вызывает полицию и поднимает шум.

В соцсетях люди по-разному относятся к ним. Многие пользователи критикуют инициативу, мол, нужно еще успеть добежать до кнопки, когда нападает маньяк или же происходит грабеж.

Читайте также В Киеве в Мариинском парке восстановили исторический фонарь

Фотографию одной такой "кнопки" обнародовали в сообществе dtp.kiev.ua

Когда нажимаешь на кнопку – включается громкая сирена и начинается световая подача сигнала. Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования – нужно лишь добежать до кнопки,

– иронизирует автор сообщения.

Мнения разделились

В комментариях люди отмечают, что такие "кнопки" появились в столице уже давно. Некоторые высмеивают нововведение, но есть и положительные комментарии.

Скриншоты комментариев пользователей фейсбука