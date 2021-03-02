Кнопки от маньяков в Киеве: некоторые люди критикуют инициативу
В Киеве в парках и скверах все больше появляется так называемых "антиманьячных кнопок". Это специальное устройство, которое вызывает полицию и поднимает шум.
Источник:24 канал
В соцсетях люди по-разному относятся к ним. Многие пользователи критикуют инициативу, мол, нужно еще успеть добежать до кнопки, когда нападает маньяк или же происходит грабеж.
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Фотографию одной такой "кнопки" обнародовали в сообществе dtp.kiev.ua
Когда нажимаешь на кнопку – включается громкая сирена и начинается световая подача сигнала. Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования – нужно лишь добежать до кнопки,
– иронизирует автор сообщения.
Мнения разделились
В комментариях люди отмечают, что такие "кнопки" появились в столице уже давно. Некоторые высмеивают нововведение, но есть и положительные комментарии.
Скриншоты комментариев пользователей фейсбука
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