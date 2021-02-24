В Киеве процесс вакцинации от COVID-19 начнется 25 февраля. Прививки будут делать вакциной Oxford/AstraZeneca, предоставленной Министерством здравоохранения.

Вакцинировать будут в Александровской клинической больнице столицы. Одним из первых препарат получит заведующий отделением больницы. Читайте также В Украине сделали первую прививку от COVID-19: фото Стартует процесс прививок 25 февраля, использовать будут вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленную Минздравом. Вакцинация в Киеве: что известно По информации КГГА, Киев получил 42 600 доз вакцины. Для проведения вакцинации в столице сформировали 15 мобильных бригад по иммунизации. Уже подготовили 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах, а также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города. Верифицированы списки медицинских работников, которые прежде всего получат прививки. Это члены мобильных бригад, медики, которые работают в больницах с больными COVID-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса, работники экстренной медицинской помощи и медики других учреждений здравоохранения. Кроме того, идет подготовка к вакцинации пожилых людей старше 85 лет. Обратите внимание! На Киевщине вакцинация уже началась. 24 февраля прививку сделали врачу взрослого инфекционного отделения в Броварах. Прививка от коронавируса в Украине: что известно 23 февраля 500 тысяч доз вакцины Oxford-AstraZeneca прибыли в аэропорт Борисполь, их распределяют по регионам.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.

Запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих откроют с 1 марта. Записаться можно будет через приложение "Дия", портал "Дия" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.

В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала