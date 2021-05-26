Впрочем, по словам заместителя мэра Николая Поворозника подорожание произойдет в течение лета. Он обещает, что цена не будет выше 20 гривен.

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Готовят обоснование

Прежде чем озвучить цифру, необходимо все обосновать. Сейчас экономисты этим занимаются.

Могу вас заверить, что проезда по 20 гривен точно не будет. Теперь мы ищем компромиссные варианты, чтобы удовлетворить ожидания обеих сторон – пассажиров и транспортников,

– говорит заместитель председателя КГГА.

Без экономических расчетов, сказать точную сумму невозможно, добавил Поворозник.

По его словам, нужно все это детально подсчитать, проанализировать, предусмотреть льготы и скидки.

Когда поднимут тариф

Только после этого будут выносить стоимость проезда на публичное обсуждение.

Мы прекрасно понимаем, что желания и запросы транспортников – это одна история. А платежеспособность пассажиров – совсем другая,

– заявил Поворозник.

Он также сообщил, что новые тарифы в Киеве появятся до конца лета.

Предыстория

"Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" обратились к Виталию Кличко с требованием поднять цену на проезд. По подсчетам коммунальщиков, себестоимость одной поездки в три раза больше, чем нынешний тариф на перевозки в общественном транспорте столицы.

В метро – 21 гривна.

В наземном транспорте – 25 гривен.

Касательно городской электрички, то здесь, по мнению "Киевпастранса", цена должна быть больше почти в 10 раз.

Кличко ответил коммунальщикам и отметил, что реальная себестоимость проезда – 15 гривен. Впрочем, в городском совете и КГГА сейчас обсуждают вопрос нового тарифа – обещают, что он устроит киевлян и перевозчиков.

Ранее также сайт 24 канала писал о том, что в Киевсовете назвали условие, по которому в городе не будут поднимать цену на проезд. Депутаты и Кличко хотят, чтобы правительство компенсировало деньги за льготников.