Втім, за словами заступника мера Миколи Поворозника подорожчання відбудеться протягом літа. Він обіцяє, що ціна не буде вищою за 20 гривень.

До теми Проїзд у міській електричці може зрости до 79 гривень: як тариф пояснюють у "Київпастрансі"

Готують обґрунтування

Перш ніж озвучити цифру, необхідно все обґрунтувати. Наразі економісти цим займаються.

Можу вас запевнити, що проїзду по 20 гривень точно не буде. Тепер ми шукаємо компромісні варіанти, щоб задовольнити очікування обох сторін – пасажирів і транспортників,

– говорить заступник голови КМДА.

Без економічних розрахунків, сказати точну суму неможливо, додав Поворозник.

За його словами, потрібно все це детально підрахувати, проаналізувати, передбачити пільги та знижки.

Коли підймуть тариф

Тільки після цього будуть виносити вартість проїзду на публічне обговорення.

Ми прекрасно розуміємо, що бажання і запити транспортників – це одна історія. А платоспроможність пасажирів – зовсім інша,

– заявив Поворозник.

Він також повідомив, що нові тарифи у Києві з’являться до кінця літа.

Передісторія

"Київпастранс" та "Київський метрополітен" звернулись до Віталія Кличка з вимогою підняти ціну на проїзд. За підрахунками комунальників, собівартість однієї поїздки утричі більша, ніж теперішній тариф на перевезення у громадському транспорті столиці.

У метро – 21 гривня.

У наземному транспорті – 25 гривень.

Щодо міської електрички, то тут, на думку "Київпастрансу", ціна має бути більшою майже у 10 раз.

Кличко відповів комунальникам й зауважив, що реальна собівартість проїзду – 15 гривень. Втім, у міській раді та КМДА наразі обговорюють питання нового тарифу – обіцяють, що він влаштує киян та перевізників.

Раніше також сайт 24 каналу писав про те, що в Київраді назвали умову, за якою у місті не підійматимуть ціну на проїзд. Депутати й Кличко хочуть, аби уряд компенсував гроші за пільговиків.