В Киеве до 30 апреля действует жесткий карантин – локдаун. Сейчас политики и эксперты отмечают, что продолжать его не будут. В то же время столица может оказаться в желтой зоне, которая не предусматривает строгих ограничений.

Для принятия такого решения якобы есть все предпосылки. Количество новых случаев коронавируса уменьшилось, а медицинские учреждения – уже не так перегружены: даже есть свободные места для людей, которые нуждаются в госпитализации.

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Когда закончится локдаун: что говорит мэр Киева

По словам Виталия Кличко, такая ситуация сложилась как раз благодаря локдауну. Впрочем, мэр предостерегает, что в случае несоблюдения людьми карантина, а он останется в стране еще на долгое время, власть может вернуться к жестким ограничениям.

Локдаун дал положительные результаты. Но расслабляться рановато. Есть много рисков. Этот вирус очень опасен и агрессивен,

– говорит Кличко.

Городской голова убеждает, что понимает предпринимателей, которые очень страдают от локдауна. В то же время Кличко в очередной раз подчеркнул, что главная задача – спасти жизни людей.



Виталий Кличко заявил, что до локдауна ситуация в столице была критической / Фото КГГА

Мэр Киева добавляет, что сейчас большинство пациентов, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом состоянии. Поэтому, несмотря на стабилизацию показателей заболеваемости, все киевляне должны строго придерживаться противоэпидемиологических норм.

Действительно ли ситуация улучшилась

По состоянию на 27 апреля (вторник) в столице было зафиксировано 869 новых случаев коронавируса. Несколько дней назад 22 апреля (четверг) было вдвое больше – 1 673 случая, хотя в предыдущий вторник 20 апреля было также 892 случая. То есть количество новых больных колеблется. Соответствующие данные обнародовал СНБО.

Впрочем, в Департаменте здравоохранения КГГА отметили, что по состоянию на 26 апреля в столичных медучреждениях появляется все больше свободных мест для больных COVID-19, а в некоторых – количество пациентов вообще уменьшилась вдвое. Медики впервые имеют возможность выдохнуть после напряженной многомесячной работы в пиковый период. Об этом сообщает сайт Київ Media.

Киев готовится к выходу из красной зоны

Учитывая такую ситуацию, власти 28 апреля будут рассматривать возможность смягчить карантин и прекратить локдаун. О том, что Киев переведут в желтую зону карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Мы уже сделали соответствующее ходатайство за моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из красного уровня эпидемиологической опасности,

– заявил Степанов.

Ранее о выходе из красной зоны карантина говорил и мэр Кличко, а также главный санврач Украины Виктор Ляшко.



Максим Степанов и Виктор Ляшко / коллаж 24 канала

Впрочем, глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан уверяет, что столица еще не готова к желтой зоне и после решения специальной комиссии в Киеве будет действовать оранжевая.

Мы об этом писали На этой неделе Киев может выйти из красной зоны, – Рубан

Стоит подчеркнуть, что эта зона не имеет никаких дополнительных ограничений и она полностью дублирует меры желтой зоны. Но пребывание Киева в оранжевой зоне означает, что столица в любой момент может вернуться в красную. Тогда же будет снова локдаун с закрытием школ, садиков и запретом движения общественного транспорта.



Олег Рубан / Фото Укринформа

Также глава Госпродпотребслужбы Киева в комментарии для сайта 24 канала сообщил, что дату смягчения карантина будет определять специальная комиссия 28 апреля.

Карантин все равно будет

Так или иначе, карантин в Украине никто не отменял. Правительство продлило его действие до 30 июня. Также в течение этого периода в стране будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Однако предусмотрели некоторые послабления.

В то же время выход Киева из красной зоны абсолютно не означает, что все будет разрешено. Ведь масочный режим, дистанция и другие ограничения будут действовать еще долгое время – пока люди не смогут контролировать эпидемию коронавируса.

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Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина в Украине / инфографика 24 канала