С чем связан такой резкий всплеск заболеваемости. Однако следует отметить, что летальных случаев было меньше, чем за сутки до этого.

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Больше о ситуации в городе

  • За сутки в столице выздоровели от коронавируса 3 864 человека.
  • Общая цифра пациентов, которые побороли недуг, – 170 552.
  • К сожалению, умерли от COVID-19 в городе 5 человек.
  • Всего с начала пандемии в Киеве было 5097 летальных случаев.

Какова ситуация в области

  • За сутки в Киевской области выздоровели 195 ковидных пациентов.
  • В общем вылечились от начала пандемии там 119 321 человек.
  • Умерли от коронавируса 3 пациента больницы.
  • Всего от этого недуга умер 119 321 человек.