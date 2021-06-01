С чем связан такой резкий всплеск заболеваемости. Однако следует отметить, что летальных случаев было меньше, чем за сутки до этого.

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Больше о ситуации в городе

За сутки в столице выздоровели от коронавируса 3 864 человека.

Общая цифра пациентов, которые побороли недуг, – 170 552.

К сожалению, умерли от COVID-19 в городе 5 человек.

Всего с начала пандемии в Киеве было 5097 летальных случаев.

Какова ситуация в области

За сутки в Киевской области выздоровели 195 ковидных пациентов.

В общем вылечились от начала пандемии там 119 321 человек.

Умерли от коронавируса 3 пациента больницы.

Всего от этого недуга умер 119 321 человек.

Обратите внимание! С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 202 494 больных COVID-19. Из них уже преодолели болезнь 2 041 082 человека. Впрочем, 50 536 инфицированных умерли. Больше актуальной информации о коронавирусе в Украине – по ссылке.