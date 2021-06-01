С чем связан такой резкий всплеск заболеваемости. Однако следует отметить, что летальных случаев было меньше, чем за сутки до этого.
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Больше о ситуации в городе
- За сутки в столице выздоровели от коронавируса 3 864 человека.
- Общая цифра пациентов, которые побороли недуг, – 170 552.
- К сожалению, умерли от COVID-19 в городе 5 человек.
- Всего с начала пандемии в Киеве было 5097 летальных случаев.
Какова ситуация в области
- За сутки в Киевской области выздоровели 195 ковидных пациентов.
- В общем вылечились от начала пандемии там 119 321 человек.
- Умерли от коронавируса 3 пациента больницы.
- Всего от этого недуга умер 119 321 человек.