Если 16 мая в Киеве диагноз COVID-19 поставили только 102 жителям, уже на следующий день в столице обнаружили 425 случаев заболевания. Об этом свидетельствует статистика на сайте СНБО.

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От болезни за сутки умерли 9 пациентов.

В Киеве болеют более 64 тысяч жителей

Согласно официальным данным, 17 мая медики зафиксировали 683 человека, которым удалось преодолеть коронавирусную болезнь. Таким образом количество людей с активной формой заболевания в столице уменьшилось. Сейчас в Киеве COVID-19 инфицированы 64 379 человек.

В больницах ситуация остается относительно стабильной. Людям с тяжелой формой почти не отказывают в стационарном лечении.

Сколько положительных тестов было сделано за сутки в лабораториях Киева, неизвестно. В Центре общественного здоровья информацию об этом не обнародовали.

С начала пандемии в Киеве: заболели 202 417 человек;

4 959 пациентов умерли;

133 079 жителей выздоровели.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала