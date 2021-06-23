Для сравнения, 21 июня в Киеве заразились на 154 меньше людей. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал СНБО.

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Больше о ситуации в Киеве

  • За предыдущие сутки побороли болезнь в Киеве 229 человек,
  • Всего выздоровели от коронавируса 202 942 жителя столицы.
  • К сожалению, в этот день в Киеве было 5 летальных случаев.
  • Всего умерли от COVID-19 в столице 5 185 человек.

Какова ситуация с коронавирусом в области

  • На Киевщине за сутки 22 июня заразились 38 человек.
  • Общее количество больных там сейчас составляет 127 071.
  • С начала пандемии выздоровели в 122 801 житель области.
  • Умерли от этого заболевания на Киевщине 2 человека.
  • Общее количество летальных исходов там – 2 738.