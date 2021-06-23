Количество заражений снова растет: статистика COVID-19 в Киеве на 23 июня

За все время пандемии в столице подтвердили 212611 случаев инфицирования. За сутки 22 июня заболел на коронавирус 241 человек. Это значительно больше, чем днем ранее.
Для сравнения, 21 июня в Киеве заразились на 154 меньше людей. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал СНБО.
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Больше о ситуации в Киеве
- За предыдущие сутки побороли болезнь в Киеве 229 человек,
- Всего выздоровели от коронавируса 202 942 жителя столицы.
- К сожалению, в этот день в Киеве было 5 летальных случаев.
- Всего умерли от COVID-19 в столице 5 185 человек.
Какова ситуация с коронавирусом в области
- На Киевщине за сутки 22 июня заразились 38 человек.
- Общее количество больных там сейчас составляет 127 071.
- С начала пандемии выздоровели в 122 801 житель области.
- Умерли от этого заболевания на Киевщине 2 человека.
- Общее количество летальных исходов там – 2 738.