Количество заражений снова растет: статистика COVID-19 в Киеве на 23 июня

23 июня 2021 , 10:53
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Источник:

СНБО Украины

За все время пандемии в столице подтвердили 212611 случаев инфицирования. За сутки 22 июня заболел на коронавирус 241 человек. Это значительно больше, чем днем ​​ранее.

Для сравнения, 21 июня в Киеве заразились на 154 меньше людей. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал СНБО.

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Больше о ситуации в Киеве

  • За предыдущие сутки побороли болезнь в Киеве 229 человек,
  • Всего выздоровели от коронавируса 202 942 жителя столицы.
  • К сожалению, в этот день в Киеве было 5 летальных случаев.
  • Всего умерли от COVID-19 в столице 5 185 человек.

Какова ситуация с коронавирусом в области

  • На Киевщине за сутки 22 июня заразились 38 человек.
  • Общее количество больных там сейчас составляет 127 071.
  • С начала пандемии выздоровели в 122 801 житель области.
  • Умерли от этого заболевания на Киевщине 2 человека.
  • Общее количество летальных исходов там – 2 738.
Обратите внимание! За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 835 человек. Из них 33 являются детьми и 25 – медработники. От осложнений болезни умерли 70 пациентов. В то же время выздоровели еще 2 292 жителя страны. Подробно о статистике коронавируса в Украине – по ссылке.
Автор: Олександр Марчак