На Киев надвигаются дождь и снегопады: коммунальщики начали обработку дорог
С 27 по 29 января в Киеве ухудшатся погодные условия, что приведет к гололеду на дорогах и тротуарах, а также к многочисленному количеству ДТП.
Источник: пресс-служба КГГА
По прогнозам синоптиков, вечером 27 января в Киеве начнутся осадки, которые с перерывами будут продолжаться двое суток. Дождь, который может перейти в мокрый снег, во время похолодания станет гололедом и приведет к очередному коллапсу.
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А чтобы последствия непогоды были как можно меньше, столичные коммунальщики уже отправились на обработку дорог и тротуаров.
Круглосуточный режим
- Работники "Киевавтодора" уже перешли на авральный режим работы как днем, так и ночью.
- Дорожники начали превентивную обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.
- Сейчас над тем, чтобы проезжие части города были безопасными, работает 544 единицы спецтехники.
Представители власти призывают водителей не оставлять машины на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, поскольку они могут мешать спецтехнике коммунальщиков.
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