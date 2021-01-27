С 27 по 29 января в Киеве ухудшатся погодные условия, что приведет к гололеду на дорогах и тротуарах, а также к многочисленному количеству ДТП.

Источник: пресс-служба КГГА

По прогнозам синоптиков, вечером 27 января в Киеве начнутся осадки, которые с перерывами будут продолжаться двое суток. Дождь, который может перейти в мокрый снег, во время похолодания станет гололедом и приведет к очередному коллапсу.

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А чтобы последствия непогоды были как можно меньше, столичные коммунальщики уже отправились на обработку дорог и тротуаров.

Круглосуточный режим

Работники "Киевавтодора" уже перешли на авральный режим работы как днем, так и ночью.

Дорожники начали превентивную обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

Сейчас над тем, чтобы проезжие части города были безопасными, работает 544 единицы спецтехники.

Представители власти призывают водителей не оставлять машины на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, поскольку они могут мешать спецтехнике коммунальщиков.

Обратите внимание! Согласно прогнозам синоптиков, сегодня вечером киевлян ожидает только начало осложнений. Дождь при температуре от +1 до -2°C может серьезно ухудшить условия для вождения машины. Но снегопад 28 января при температуре от 0 до -6 градусов может очень существенно повлиять на безопасность движения.