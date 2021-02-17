После долгих дней непогоды и значительного похолодания на некоторых зданиях Киева образовались огромные сосульки, которые угрожают безопасности жителей столицы. Бороться с ними отправили альпинистов и коммунальщиков.

В неравной борьбе между человеком и льдом пострадали кондиционеры. По данным сообщества, Киев без цензуры, в Голосеевском районе столицы коммунальщики не смотрели, куда именно будут падать сосульки, которые они сбивают.

Смотрите также В Киеве из-за аварии на коллекторе посреди дороги образовалась огромная яма: видео

Именно поэтому десятки килограммов льда торпедировали кондиционеры, которые висели на стенах домов.

Уже есть пострадавшие

С ситуацией из-за поломанной техники будут разбираться в районной государственной администрации.



Кондиционеры не выдержали удара сосулек / Фото "Киева без цензуры"

Смогут ли владельцы кондиционеров, которые, судя по всему, нуждаются в изрядном ремонте, претендовать на компенсации, пока неизвестно.



Сосульки образовали в кондиционерах дыры / Фото "Киева без цензуры"

А вот жители Киева, получившие травмы из-за падения на них сосулек, вполне могут доказать бездействие обслуживающих организаций в суде.

Так, в Шевченковском районе столицы пострадала 48-летняя женщина, которой рассекло голову. Киевлянку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

С таким же диагнозом и вывихом плеча в больницу попал 46-летний житель Оболонского района.

До 250 домов в день

Как отметили в КГГА в Киеве над очисткой крыш домов работает 21 бригада альпинистов и 111 кровельщиков.

Ежедневно коммунальщики сбивают сосульки с 200 – 250 домов, за которые ответственны.

Также чиновники подчеркнули, что владельцам автомобилей надо парковать машины как можно больше от локации, где сбивают или могут падать сосульки.