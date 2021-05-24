Время, когда проводят тестовые поливы, как отметил инженер коммунального предприятия Днепровского района Сергей Андрусович, специально не объявляют. Во избежание случаев краж оборудования.

Смотрите также Мало воды: в Киеве на Левобережке поливают газоны в дождь – видео

При этом на осадки или другие погодные условия, когда поливка не требуется, коммунальщики не обращают внимание.

К подтоплениям не приводят

По словам Андрусовича, пока коммунальщикам важно запустить в работу все системы полива, которые есть в наличии.

Таким образом работники КП хотят подготовиться к жаркой погоде, когда без полива насаждения могут погибнуть.

Мы делаем тестовые поливы по запланированному графику. Если нам позволяют ресурсы или человеческий фактор. Тестовый полив во время дождя никак не может повлиять на возможные подтопления на Левобережной,

– подчеркнул инженер.

Смотрите видео сюжета о поливе газонов во время дождя в Киеве:

Во время серьезных осадков в районе станции метро "Левобережная" нередко происходят серьезные подтопления. Связано это с тем, что системы ливневой канализации не способны справиться с нагрузкой. В частности из-за этого жители столицы упрекали коммунальщиков в поливе газонов во время дождя.