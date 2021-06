"Кому звонить, когда убивает полиция": в Киеве в седьмой раз восстановили надпись на набережной

В Киеве активисты восстановили надпись на набережной "Кому звонить, когда убивает полиция?". Его постоянно закрашивают коммунальщики, но вопрос появляется снова. Это уже произошло в седьмой раз.

Неизвестные активисты восстановили граффити через 2 дня, после того, как его в очередной раз закрасили. Надпись появилась в 2019 году.

Какая цель надписи

Он расположен возле пешеходного моста. Его цель – привлечь внимание к расследованиям по делам убийств и покушений на активистов с участием правоохранителей, которые произошли за последние несколько лет.



Первое граффити, которое нарисовали в 2019 году / фото The Village

Надпись отсылает к традиционному лозунгу участников акций против полицейского насилия "Who do you call when police murders?".

Только пару десятков неравнодушных граждан в седьмой раз (в седьмой раз!) восстановили хорошо известное киевлянам и гостям столицы граффити "Кому звонить, когда убивает полиция?". В последний раз "коммунальщики" зарисовали его позавчера. Приехали целой бригадой и зарисовали только его, хотя там есть и десятки других граффити,

– отметил в фейсбуке общественный деятель Роман Синицын.

Где еще есть такое граффити

После того как надпись стали зарисовывать в Киеве – аналогичные стали появляться в Харькове, Львове и других городах.