Заряжает позитивом: кондуктор автобуса в Киеве показывает фокусы и рассказывает стихи – видео

Артистического работника общественного транспорта сняли на видео пассажиры автобуса, которых мужчина изрядно удивил. Помимо обычного обслуживания людей и выдачи билетов кондуктор поднимал всем настроение.

Веселый мужчина мгновенно стал звездой соцсетей. Пользователи отметили, что готовы кататься с таким кондуктором каждый день. К тому же платить за проезд им значительно приятнее, чем его коллегам.

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Как выяснилось, артистического кондуктора можно встретить в автобусах №55 и №118.

Самый знаменитый кондуктор Киева

Как отметили в "Киевпастрансе", мужчину зовут Вадим. Он обслуживает пассажиров почти ежедневно уже 8 лет.

За это время веселому кондуктору работа вообще не надоела. По крайней мере так приветливо общаться с пассажирами в противном случае было бы невозможно.

Вадим любит радовать всех коротенькими стихами типа "Покупайте два талона, поддержите мост Патона!" да "Все будет шито-крыто, и не будет никакого гриппа!".

Кроме того, кондуктор постоянно пользуется собственным оригинальным компостером, выполненным в виде клевера. Также мужчина любит устраивать фокусы с монетами и другими предметами.

Смотрите видео со "спектаклем" от веселого киевского кондуктора: