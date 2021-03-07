Конфликт между подругами: стали известны новые детали убийства полицейской в Киеве
В убийстве инспектора киберполиции подозревают 37-летнюю киевлянку. Женщины были подругами, однако между ними внезапно вспыхнул конфликт.
Источник:фейсбук Киевской городской прокуратуры
По результатам первоочередных следственных действий и на основании собранных доказательств 37-летнюю жительницу столицы задержали.
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Детали убийства полицейской в Киеве
Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы,
– заявили в прокуратуре.
Сейчас продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Правоохранители назначили ряд экспертных исследований, в частности судебно-медицинских, которые помогут установить причины смерти женщины.
Что грозит подозреваемой
- Кроме того, решают вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Подозреваемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Убийство инспектора киберполиции: что известно
- В ночь на 7 марта на улице Бажана в Дарницком районе столицы, прохожие нашли тело женщины. Правоохранители подтвердили, что смерть была насильственной.
- По словам журналиста Виталия Губина, погибла старший инспектор киберполиции Святослава Петрова.
- Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.
- По данному факту следователи открыли уголовное производство.
- Полиции удалось оперативно установить и задержать подозреваемую в причастности к убийству женщины.
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