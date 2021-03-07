В убийстве инспектора киберполиции подозревают 37-летнюю киевлянку. Женщины были подругами, однако между ними внезапно вспыхнул конфликт.

По результатам первоочередных следственных действий и на основании собранных доказательств 37-летнюю жительницу столицы задержали.

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Детали убийства полицейской в Киеве

Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы,

– заявили в прокуратуре.

Сейчас продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Правоохранители назначили ряд экспертных исследований, в частности судебно-медицинских, которые помогут установить причины смерти женщины.

Что грозит подозреваемой

Кроме того, решают вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Убийство инспектора киберполиции: что известно